Gambia: coronavirus, capo di Stato maggiore dell'esercito in isolamento

- Il capo di Stato maggiore dell'esercito del Gambia, maggiore Yakubu Drammeh, si è messo in autoisolamento, come misura precauzionale dopo essere stato in contatto con la donna riscontrata positiva al test da coronavirus nel paese. Lo riferisce la stampa locale, spiegando che il generale nominato la scorsa settimana dal presidente Adama Barrow ha viaggiato a bordo dello stesso volo della donna risultata positiva alla Covid-19. L'isolamento durerà due settimane. Come risposta all'emergenza, il presidente Barrow ha approvato la creazione di un fondo da 500 milioni di dalasi (circa 10 milioni di dollari). Nel frattempo, la autorità sanitarie riferiscono della fuga di 14 persone dall'hotel in cui erano stati messi in isolamento, parte di un gruppo di 29 passeggeri di un volo atterrato a Banjul mercoledì scorso.(Res)