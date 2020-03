Regno Unito: coronavirus, Johnson annuncia chiusura dei bar e dei ristoranti

- Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato la chiusura, a partire da questa sera, di tutti i pub, bar, ristoranti, teatri e palestre del Regno Unito. "Chiuderanno questa sera e non riapriranno domani", ha affermato Johnson in conferenza stampa in quella che rappresenta una retromarcia rispetto alla posizione "attendista" avuta fino ad ora riguardo la diffusione del coronavirus. Secondo quanto spiegato dal premier britannico, la decisione annunciata oggi verrà rivalutata ogni mese. "Così proteggiamo il nostro servizio sanitario nazionale e salviamo vite", ha dichiarato Johnson dicendosi certo che il Regno Unito saprà sconfiggere il coronavirus. (Res)