Coronavirus: Rivellini (Fd'I), verifiche su malati ricoverati all'ospedale di Vico Equense

- "Sembra che stiano facendo arrivare dei malati di Covid 19 all'ospedale De Luca e Rossano, di Vico Equense, assumendosi una grande responsabilità. Difatti si perde tempo prezioso per poter sottoporre i pazienti alle corrette terapie, in quanto l'Ospedale di Vico Equense non ha i protocolli di sicurezza necessari ad accogliere questi pazienti, non vi è una rianimazione e non vi è una Tac". Lo ha affermato in una nota il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Crescenzio Rivellini che ha aggiunto. "Inoltre la riorganizzazione fatta di recente dall'Asl Na 3 Sud ed oggetto di delibera parla del Ps di Sorrento e non di Vico. Sembra, e sarebbe assurdo, che sia stata tenuta una donna intubata in PS mentre invece doveva stare in una terapia intensiva dove poteva iniziare la terapia del caso, compreso il tocilizumab. Il rischio per i pazienti è enorme. Stanotte sembra che sia stata trasferita dall'ospedale di Vico Equense al Loreto mare dopo averla parcheggiata per 2 giorni intubata". (Ren)