Case Popolari: Tribunale Milano, Comune Sesto S.G. modifichi bando accesso, discrimina stranieri

- Il Comune di Sesto San Giovanni deve modificare il bando dell’ottobre del 2018 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in modo tale da consentire ai cittadini stranieri di presentare la domanda per alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e dell’Ue. Lo ha stabilito con una sentenza il giudice della prima sezione Civile del Tribunale di Milano, che ha accolto integralmente i ricorsi di Anp - Avvocati per niente onlus e Asgi - Associazione studi giuridici sull’immigrazione, rilevando “il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Sesto San Giovanni“. L’amministrazione del Comune alle porte di Milano, avvalendosi della previsione del regolamento attuativo n. 4/17 della legge n. 16/2016, aveva cancellato dalle graduatorie per l’accesso agli alloggi Erp molti cittadini extra UE, comprese famiglie in condizioni di estremo bisogno, che non erano in grado di produrre nessuna “certificazione negativa” del Paese di origine che dimostrasse di non avere un alloggio in proprietà all’estero. Per i cittadini italiani e quelli Ue invece bastava invece presentare un’autocertificazione. “Tale condotta, ponendo il cittadino straniero, in ragione della sua condizione di straniero, in una situazione significativamente più svantaggiosa rispetto a quella dell’italiano, costituisce discriminazione diretta ai danni degli stranieri - si legge in un passaggio dell’ordinanza del tribunale depositata oggi - Del tutto irrilevante è che nella condotta del Comune di Sesto San Giovanni non vi sia intento discriminatorio, essendo sufficiente l’effetto discriminatorio prodotto”. (Rem)