Coronavirus: Gallera, in Lombardia 22.264 contagi e 2549 morti, inversione tendenza forse in fine settimana

- Secondo i nuovi dati resi noti dall'assessore alla sanità lombarda Giulio Gallera, il numero dei malati di corona virus in Lombardia è salito a 22.264. I ricoverati sono in totale 7735, 1050 dei quali sono in terapia intensiva. Si aggrava anche il conteggio dei morti, che ha toccato quota 2549. I territori più colpiti si confermano quelli di Bergamo e Brescia, che oggi registrano rispettivamente un aumento di 509 e 401 casi, portando il totale dei contagi a 5154 e 4648. Unica nota positiva è il numero delle persone dimesse: 4235. "Le persone dimesse - ha dichiarato Gallera - sono state mandate in isolamento domiciliare in attesa che venga accertata la negatività al virus". Sebbene i numeri continuino a salire, l'assessore Gallera confida che ci possa essere un'inversione di tendenza nel fine settimana, grazie alle misure restrittive attuate per contenere la propagazione del virus. "In questo momento - ha continuato Gallera - i numeri ci danno una fotografia di quello che succedeva 10 -15 giorni fa". (Rem)