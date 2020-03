Ue: Sassoli, sospensione Patto di stabilità permette a Stati di proteggere cittadini

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, commenta positivamente l'annuncio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, della sospensione del Patto di stabilità e di crescita. "Così si può partire per consentire agli Stati di proteggere i cittadini dal Covid 19. Whatever it takes", ha scritto sul suo profilo Twitter ufficiale. (Beb)