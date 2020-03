Coronavirus: lettera di Michel a Mattarella, Italia esempio per molti paesi

- L’Italia non è sola, e in un momento in cui alcuni paesi hanno sottovalutato la portata della minaccia del Covid-19 costituisce un modello per molte nazioni. È quanto si legge in una lettera inviata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. “Ci troviamo in un momento di grave crisi per l’Europa: la sorte ha assegnato all’Italia il difficile e drammatico ruolo di prima linea nel contrasto alla diffusione della pandemia”, si legge nella lettera, in cui Michel ha voluto esprimere a Mattarella, che “rappresenta l’unità nazionale di un grande paese fondatore dell’Unione europea, le più sentite condoglianze per l’enorme numero di vittime”. (segue) (Beb)