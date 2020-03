Coronavirus: lettera di Michel a Mattarella, Italia esempio per molti paesi (2)

- Il presidente del Consiglio europeo ha poi espresso “la nostra ammirazione per gli sforzi incredibili del personale sanitario italiano, che lavora senza sosta in condizioni di emergenza da settimane, e per il lavoro instancabile della Protezione Civile”. “Il ruolo pionieristico delle autorità di Roma nella gestione della riposta all’emergenza, con la presa di misure tempestive e di grande impatto sociale, va trattato con estremo rispetto”, ha proseguito Michel, sottolineando che “la risposta italiana costituisce un modello per molti paesi, non solo in Europa”. (segue) (Beb)