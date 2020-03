Coronavirus: lettera di Michel a Mattarella, Italia esempio per molti paesi (3)

- Stando alla lettera, il Consiglio europeo sta lavorando a stretto contatto con il governo di Roma e con il premier Giuseppe Conte, per “coordinare azioni più efficaci a livello europeo”. “Si tratta di provvedimenti il cui impatto non è sempre da subito visibile per le opinioni pubbliche, ma che siamo convinti possano aiutare ad affrontare meglio la crisi”, si legge nel documento. Vi rientrano, secondo Michel, le “misure di restrizione alle esportazioni di materiale sanitario di protezione e di assistenza; le misure di sostegno finanziario di crisi annunciate ieri notte dalla presidente Christine Lagarde della Bce; il sostegno alla ricerca per lo sviluppo in tempi rapidi di un vaccino e di trattamento medici adeguati; la chiusura delle frontiere esterne dello spazio Schengen; gli sforzi, condotti sul piano interno e nei paesi terzi, per fare in modo che tutti i cittadini europei che lo desiderano possano, in tempi brevi, tornare a casa. Unità e solidarietà sono i pilastri della nostra Unione e qualsiasi tentativo di minarle verrà immediatamente bloccato". (Beb)