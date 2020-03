Coronavirus: Giovani italiani in Belgio lanciano campagna raccolta fondi per Croce Rossa Italiana

- La rete dei Giovani italiani in Belgio (Regib), un'associazione nata per sostenere i giovani italiani all'arrivo e durante il loro soggiorno nel paese, ha lanciato una campagna di raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana per l'emergenza Coronavirus. Lo si apprende da una nota stampa dove si spiega che, per i "giovani italiani residenti all'estero è davvero straziante vedere che il luogo in cui siamo nati e cresciuti è ridotto ad una grande zona rossa". Per questo, i giovani italiani residenti in Belgio vogliono dare il loro contributo e "aiutare concretamente" il paese. "Abbiamo deciso di iniziare una raccolta fondi per supportare la Croce Rossa Italiana. La nostra è un'iniziativa volta a valorizzare il senso di vicinanza con l'Italia, creando sinergie con le altre associazioni di italiani presenti in Belgio e in altri paesi e supportando il lavoro della Cri. Siamo infatti convinti che l'Italia sia il "paziente zero" di una crisi che riguarda l'Europa intera e non vogliamo lasciarla sola", hanno scritto in una nota stampa. (segue) (Beb)