Coronavirus: Giovani italiani in Belgio lanciano campagna raccolta fondi per Croce Rossa Italiana (2)

- "Il ricavato di questa raccolta servirà ad aiutare il personale e i volontari della CRI che stanno svolgendo molte attività cruciali nella battaglia contro questa epidemia tra cui le operazioni di soccorso sanitario, supporto logistico e informativo alla popolazione, controllo e screening dei malati e organizzazione dei servizi di assistenza alla popolazione, fra cui la spesa a casa", hanno spiegato. La raccolta fondi è organizzata sulla piattafroma GoFundMe (al link: https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid19-sosteniamo-l039italia?fbclid=IwAR0DXjQ_I6bhSFRMIfoySoAjY8JYKZjYBsuJK-xJfs6ReSAKN79jT3EF9o8). Si prefigge di arrivare, e di superare, la soglia di 5mila euro entro il 3 Aprile 2020, data in cui è prevista la fine della quarantena nazionale. Ma "noi continueremo ad estendere la scadenza fino a che l'emergenza nazionale non verrà dichiarata conclusa dal governo. Per questo chiediamo a tutti di aiutarci in questo impegno. Vogliamo dimostrare che si può e si deve fare 'sistema paese' anche dall'estero per aiutare l'Italia durante l'emergenza Covid-19 dato che ogni centesimo può fare realmente la differenza, per riuscire ad aiutare i medici e i malati", hanno concluso. Attualmente, la cifra raccolta è di oltre 1.300 euro. (Beb)