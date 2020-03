Coronavirus: Unione Artigiani Milano, sconsigliamo a tassisti prosecuzione servizio, non ci sono condizioni sicurezza

- L'Unione artigiani della provincia di Milano sconsiglia la prosecuzione del servizio a tutti i tassisti. È quanto afferma Pietro Gagliardi, delegato taxi Claai-Unione Artigiani sostenendo che al momento non ci sono le condizioni di sicurezza né per il tassista né per l’utenza. "Rilevato che tutte le ordinanze ministeriali e regionali, per i servizi pubblici di trasporto persone, hanno ordinato di garantire condizioni tali da non permettere la trasmissione del Covid-19 durante il servizio, prendiamo - atto - sottolinea Gagliardi - che nessuna Istituzione a livello locale, regionale e nazionale ha tuttavia finora prodotto un protocollo sanitario né ha ritenuto di indicare e di mettere a disposizione minime dotazioni indispensabili per porre in sicurezza gli operatori ed i passeggeri". (Com)