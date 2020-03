Coronavirus: Confcommercio, conto salatissimo dell'emergenza per alberghi, ricettività extralberghiera e affitti brevi

- L'emergenza Covid-19 ha avuto un impatto fortissimo sulle attività ricettive e sul comparto immobiliare. Un primo bilancio, con rilevazioni e sondaggi che prendono in esame la situazione da inizio febbraio per arrivare a questi giorni di "lockdown" che stiamo attraversando, lo tracciano le associazioni aderenti alla Confcommercio milanese che rappresentano questi settori: Federalberghi Milano, Lodi, Monza Brianza (hotel); Fimaa Milano, Lodi, Monza Brianza (agenti immobiliari e d'intermediazione); Rescasa Lombardia (turismo in appartamento e residence). Per gli alberghi la situazione è drammatica. Federalberghi Milano Lodi Monza e Brianza, da un'analisi dei dati di 60 imprese a Milano e area metropolitana per un totale di 4.331 camere, stima, come fatturato di solo camere, un calo generale dei ricavi per il comparto di oltre 100 milioni di euro a marzo e più di 160 milioni di euro per aprile. "Considerando anche i servizi di ristorazione e sale riunioni con meeting ed eventi annullati – spiega il presidente degli albergatoriMaurizio Naro - arriviamo a una perdita complessiva di fatturato di oltre 350 milioni di euro". (segue) (Rem)