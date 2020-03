Coronavirus: Confcommercio, conto salatissimo dell'emergenza per alberghi, ricettività extralberghiera e affitti brevi (2)

- Nei 60 hotel campione sono quasi 55mila le camere cancellate dal 1° marzo fino al 30 aprile (dove sono venuti e vengono a mancare eventi fieristici di primo piano come Expocomfort e Salone del Mobile). Esercizi alberghieri che, solo come personale interno, danno lavoro a 1.400 persone. Le ore di ferie e permessi già assegnate risultano quasi 76mila. "A Milano città – aggiorna Naro– sono ormai pochissimi gli alberghi aperti e abbiamo meno di 1.000 camere disponibili. A fronte di una disponibilità, in tempi normali, di 35mila camere. Il presidente di Federalberghi Milano Lodi Monza e Brianza guarda però oltre ai dati e alle previsioni nel breve periodo: "Il comparto del turismo – afferma Naro – dovrà purtroppo fare i conti a lungo con questa situazione di grande difficoltà. Secondo i dati Cerved gli alberghi – settore al primo posto nelle performance peggiori (seguito a breve distanza da agenzie viaggi/tour operator e strutture ricettive extralberghiere) - in uno scenario ottimistico con le conseguenze dell'emergenza sanitaria fino a maggio, subiranno una perdita superiore al 37 per cento rispetto al 2019. Minori introiti che saliranno ad oltre il 73 per cento in uno scenario pessimistico con l'emergenza Covid-19 fino a dicembre. Stiamo lottando per far sopravvivere un comparto, quello turistico, che vale più del 10 per cento del Pil nazionale". (segue) (Rem)