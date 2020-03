Coronavirus: Confcommercio, conto salatissimo dell'emergenza per alberghi, ricettività extralberghiera e affitti brevi (3)

- Al sondaggio promosso da Fimaa Milano Lodi Monza e Brianza hanno risposto 300 agenti immobiliari. Quasi il 91 per cento degli operatori d'intermediazione ha avuto già da inizio febbraio un calo di appuntamenti per la visita di immobili e oltre il 71 per cento ha registrato una riduzione degli incarichi professionali. Sono contestualmente diminuite – per oltre l'82 per cento - le richieste di immobili residenziali, sia in acquisto sia in locazione. Il numero dei contratti di locazione in calo per quasi il 59 per cento degli agenti immobiliari. Non è prevista una discesa immediata dei valori degli immobili: il mercato - rileva Fimaa Milano Lodi Monza Brianza - vive un momento surreale di attesa. I prezzi, per gli immobili in vendita o in locazione, risultano stabili: lo rileva oltre l'80 per cento degli operatori (84,3 per cento vendita – 85,3 per cento locazione). Si è accentuata la tendenza a rinviare la definizione delle trattative già in atto: lo segnala più del 73 per cento. E il circa il 44 per cento stima che in ogni caso vi sarà una perdita generale di contrattazioni. Fimaa Milano Lodi Monza e Brianza ha chiesto agli agenti immobiliari associati una previsione sul primo semestre di questo difficile 2020. Nella compravendita residenziale più del 90 per cento prevede una riduzione del numero di contratti, per il 75,3 per cento calo anche nella locazione residenziale. (segue) (Rem)