Coronavirus: Confcommercio, conto salatissimo dell'emergenza per alberghi, ricettività extralberghiera e affitti brevi (4)

- Nelle locazioni brevi/turistiche è plebiscitaria (100 per cento) la previsione di un calo dei contratti: il 70 per cento mette nel conto una perdita per quest'attività. L'85,7 per cento rileva disdette di prenotazioni e l'80 per cento ritiene che nelle locazioni brevi/turistiche i prezzi varieranno da qui a fine giugno (con un minor ricavo per il 63,2 per cento). Per Vincenzo Albanese, presidente di Fimaa Milano Lodi Monza e Brianza "sarà ovviamente determinante la possibilità di poter riavviare meccanismi di mercato ora sospesi. Come Associazione da tempo abbiamo comunque posto l'attenzione sull'evoluzione della nostra professione organizzando anche un evento focalizzato sulla 'nuova frontiera' dell'agente immobiliare: consulenza e supporto di strumenti digitali sempre più efficaci. Si fermano gli spostamenti fisici, ma non deve fermarsi l'aggiornamento formativo e tecnologico". E dal 23 marzo Fimaa Milano Lodi Monza e Brianza e Milano Notai propongono un ciclo di 6 webinar proprio con consigli pratici per consentire agli operatori di aggiornarsi da remoto e gestire l'emergenza. (segue) (Rem)