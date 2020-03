Coronavirus: Confcommercio, conto salatissimo dell'emergenza per alberghi, ricettività extralberghiera e affitti brevi (5)

- Sono circa 2mila gli appartamenti gestiti dal campione di aziende che Rescasa Lombardia ha interpellato per verificare l'andamento delle imprese che operano come residence, case appartamento vacanze e foresterie. Aziende con un numero medio di 8 dipendenti. Nei residence e nelle case appartamento vacanze – rileva l'Associazione – il calo di fatturato (febbraio/inizio marzo) si attesta già sul 75 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma per i property manager, i gestori degli affitti brevi, la riduzione sale al 90 per cento per le locazioni brevi, al di sotto dei 30 giorni, mentre tengono parzialmente quelle intermedie, entro i 12 mesi. Nell'area milanese, i property manager, settore molto dinamico all'interno di Rescasa, rappresentano complessivamente circa 6mila unità abitative su un totale di 15mila appartamenti presenti sulle Ota (agenzie d'intermediazione online). Tra dipendenti diretti, collaboratori e attività di servizi connessi, i property manager si avvalgono di circa 3.500 addetti. Il dato emblematico che riguarda questo segmento di operatori – sottolinea Rescasa Lombardia - è il numero impressionante di disdette pervenute nella settimana dal 21 al 29 febbraio con una perdita di 360mila euro di valore delle prenotazioni e ormai il bimestre marzo/aprile è totalmente compromesso. (segue) (Rem)