Coronavirus: Confcommercio, conto salatissimo dell'emergenza per alberghi, ricettività extralberghiera e affitti brevi (6)

- "Di fronte al crollo delle locazioni brevi", rileva Marco Mambretti, presidente di Rescasa Lombardia, "si assiste ad una parziale e fragile tenuta delle locazioni intermedie (entro i 12 mesi) in particolare attraverso l'attività di alcune multinazionali". "La locazione breve – aggiunge Francesco Zorgno, consigliere Rescasa e coordinatore dei property manager per conto della Federazione Nazionale del Turismo in Appartamento – è fortemente penalizzata dalla mancanza di flussi turistici, come avviene per gli alberghi e tutte le strutture ricettive". "Mai come adesso – sottolinea - è necessario che gli operatori si muovano su strategie condivise, per gestire le criticità del momento e soprattutto per una rapida ed efficace azione di rilancio del turismo non appena saremo usciti dal tunnel dell'emergenza. Per questo abbiamo avviato un programma di supporto al mondo degli host e dei gestori in tutta Italia". (Rem)