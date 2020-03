Albania: rappresentante Oms su coronavirus, "prese in tempo le misure dovute"

- Il governo albanese ha adottate le misure contro il coronavirus già prima della diffusione dell'epidemia nel paese, proprio nel momento in cui queste misure hanno la massima efficacia. Lo ha dichiarato il rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità a Tirana, Raul Gonzales Montero, in un'intervista al quotidiano albanese in lingua inglese "Albanian Daily News". Le autorità albanesi, ha sottolineato Montero, sono state trasparenti dai primi momenti e "hanno lavorato in stretta collaborazione con l'Oms. Infatti noi siamo parte anche della task force istituita dal governo", ha precisato Montero, dicendosi soddisfatto anche del modo in cui la popolazione ha risposto alle misure restrittive adottate dalle autorità albanesi. Fino ad oggi in Albania si sono verificati 70 casi, di cui 2 sono deceduti.(Alt)