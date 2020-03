Donbass: Rama, prolungamento Missione monitoraggio Osce è decisione positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del consiglio permanente dell’Osce di prolungare di altri dodici mesi il mandato della Missione speciale di monitoraggio in Ucraina (Smm) è molto positiva. Lo ha affermato il premier albanese e presidente in esercizio dell’Osce, Edi Rama. “Il mandato per rinnovare la Missione di monitoraggio assicura che essa continuerà a fare una grande differenza nel Donbass. Il finanziamento ulteriore che gli Stati partecipanti hanno promesso di dare andranno a sostenere le capacità della Missione e migliorare la sicurezza dello staff”, ha detto Rama. La scadenza del mandato della Missione speciale scadrà ora il 31 marzo 2021. (Alt)