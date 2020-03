Coronavirus: Pd Campidoglio, Raggi vuole controlli ma ignora carenza tutela lavoratori Ama

- Per il gruppo capitolino del Pd, Virginia Raggi, sindaco di Roma, "è preoccupata delle assenze in Ama ma non si accorge che le tutele per i lavoratori della società capitolina sono insufficienti". Il una nota il Pd del Campidoglio chiede: "Perché invece non attiva i controlli proprio sulla società che non garantisce un lavoro sereno ai propri dipendenti?". "Assistiamo - prosegue la nota - ancora una volta all'ennesimo voltafaccia sui diritti dei lavoratori. Da giorni le organizzazioni sindacali lanciano l'allarme sull'assenza di procedure specifiche da parte dell'azienda e sulla sanificazione dei locali e dei mezzi. Raggi chiede ma non si attiva. Chiede anche di assumere personale, dimenticando che l'azienda non approva un bilancio dal 2017. Con quali procedure vuole arrivare a nuove assunzioni? È davvero incredibile - conclude la nota - che dopo aver disatteso per quattro anni le normali procedure di gestione dei conti aziendali proprio in questi giorni la sindaca Raggi si ricordi che servono nuove assunzioni. Raggi sveglia: i lavoratori ti chiedono sicurezza e tu chiedi controlli". (Com)