Speciale infrastrutture: Ue, sospesi i vincoli delle compagnie aeree per lo sfruttamento degli scali

- L'Unione europea sta adottando misure urgenti per sospendere temporaneamente i requisiti degli spazi aeroportuali che obbligano le compagnie aeree a utilizzare almeno l'80 per cento delle loro aree di decollo e di atterraggio per poterle mantenere l'anno successivo. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che oggi gli ambasciatori degli Stati membri, nel Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del Consiglio dell'Ue, hanno approvato un mandato per la presidenza a negoziare con il Parlamento europeo la proposta di rinunciare a questa regola sino al 24 ottobre 2020 così da aiutare i vettori aerei a far fronte al forte calo di viaggiatori in seguito al focolaio di coronavirus. "Questa rinuncia alle fasce orarie fornirà la necessaria flessibilità e certezza per la nostra industria aeronautica in questa situazione senza precedenti. Nessuno vuole aerei vuoti in cielo ed è una priorità assoluta per la presidenza croata l'adozione di questo emendamento il prima possibile", ha dichiarato il ministro croato per i trasporti e le infrastrutture, Oleg Butkovic. Secondo il mandato, la deroga si applicherà dal primo marzo al 24 ottobre 2020, per coprire l'intera stagione estiva. Si applicherà anche retroattivamente dal 23 gennaio al 29 febbraio 2020 per i voli tra l'Ue e la Cina o Hong Kong. La data di inizio del 23 gennaio è quando il primo aeroporto è stato chiuso dalle autorità cinesi. Il Consiglio ha aggiunto che, se l'attuale grave situazione persiste, la misura può essere prorogata rapidamente mediante un atto delegato della Commissione. L'introduzione della rinuncia agli spazi aeroportuali richiede una modifica del regolamento Ue. Emendamenti simili sono stati innescati da altre emergenze, tra cui gli attacchi terroristici del 2002, la guerra in Iraq e l'epidemia di Sars nel 2003 e la crisi finanziaria nel 2009. L'emendamento deve essere approvato sia dal Consiglio che dal Parlamento europeo. Entrambe le istituzioni stanno lavorando per finalizzare la proposta con urgenza. (Beb)