Coronavirus: Gallera, ospedale da campo Cremona donato da ong americana in funzione da oggi

- Il nuovo ospedale da campo donato dalla ong americana Samaritan's Purse entra in funzione da oggi accanto al presidio di Cremona. Lo rende noto l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, con un post Facebook. "È stato realizzato - scrive Gallera - in 36 ore grazie anche al supporto dei militari italiani. Avrà fino a 60 posti letto oltre a 8 postazioni di terapia intensiva. Ho salutato poi gli straordinari professionisti del ospedale cremonese, veri e propri eroi, che stanno affrontando l'emergenza coronavirus con grande professionalità e umanità. Commovente - conclude l'assessore regionale - anche il supporto dei cittadini verso il proprio ospedale: ogni giorno arrivano nelle corsie generi di conforto, cibo e dolciumi per medici e infermieri che difficilmente riescono ad allontanarsi durante i turni di lavoro sempre più impegnativi. Forza ragazzi. (Rem)