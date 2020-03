Libia: Oms rivede le procedure dei test del coronavirus nel Paese

- Un team dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), presso l'ufficio locale di Tripoli, ha confermato che le procedure dei test presso il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sono state implementate in vista della possibile diffusione del nuovo coronavirus nel Paese. L'Oms fa sapere inoltre che i tecnici di laboratorio presso il centro di Tripoli sono stati adeguatamente formati. Ciò è avvenuto durante una visita di un team dall'Oms Libia al Centro nazionale per il controllo delle malattie di Tripoli, per rivedere le procedure di test diagnostici sul nuovo coronavirus. (Lit)