Difesa: coronavirus, annullato il Farnborough Airshow in Regno Unito

- Il Farnborough International Airshow, la più grande esposizione al mondo per il settore della difesa e dell’aviazione, sarà cancellato a causa delle misure prese ormai in tutto il mondo per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo hanno annunciato gli organizzatori della manifestazione sul sito internet dedicato all’evento che si tiene a Farnborough, nella contea dello Hampshire, circa 40 chilometri a sud ovest di Londra. La manifestazione di quest’anno si sarebbe dovuta svolgere dal 20 al 24 luglio. “Dopo un'attenta considerazione, l'impatto senza precedenti della pandemia globale di coronavirus ci portato a prendere questa decisione nell'interesse della salute e della sicurezza dei nostri espositori, visitatori, appaltatori e personale”, si legge nella nota. “Questa decisione è stata presa prendendo in considerazione diversi importanti fattori legati alla diffusione della pandemia di Covid-19 che rendono impossibile per noi organizzare e ospitare l'Airshow previsto a luglio”, prosegue la nota. “Comprendiamo che questa notizia sarà un'incredibile delusione per tutto il settore aerospaziale internazionale, per non parlare dei nostri importanti espositori, fornitori e visitatori”, precisa il comunicato.(Res)