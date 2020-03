Messico: coronavirus, trovata intesa con Usa per proteggere economia alla frontiera (2)

- Ebrard ha quindi parlato di azioni per "migliorare il coordinamento sanitario" tra le parti e la creazione di una "task force binazionale" che lavori per implementare gli accordi. "Con lo stesso spirito" di "proteggere l'attività economica", il ministro degli Esteri ha riferito dell'impegno a promuovere l'entrata in vigore del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Uno strumento, ha detto, che sarà fondamentale "nel momento in cui l'economia mondiale uscirà dalla malattia causata dal coronavirus". L'auspicio di Città del Messico è che l'accordo - ratificato la settimana scorsa anche dal parlamento canadese - possa iniziare ad essere operativo già da giugno di quest'anno. (segue) (Mec)