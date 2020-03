Messico: coronavirus, trovata intesa con Usa per proteggere economia alla frontiera (3)

- Nella tarda serata di giovedì i media statunitensi rilanciavno un rapporto governativo secondo cui Washington si stava preparando a varare nuove restrizioni alla frontiera con il Messico. Misure, segnalavano due funzionari della Casa Bianca a conoscenza della questione, che sarebbero dovute divulgate oggi. Le fonti affermavano che le restrizioni al confine tra Stati Uniti e Messico sarebbero simili all'accordo con il Canada annunciato mercoledì 18 marzo dal presidente Usa, Donald Trump. Ebrard ha precisato in quel caso era stata Ottawa a chiedere l'intesa, in considerazione dei minori contagi rispetto al vicino, e che la dinamica economica e sociale della frontiera nord degli Usa non è paragonabile a quella con il Messico. (segue) (Mec)