Messico: coronavirus, trovata intesa con Usa per proteggere economia alla frontiera (4)

- Il governo messicano del presidente Andres Manuel Lopez Obrador conferma dunque di non voler affrontare l'emergenza sanitaria congelando il paese. "Non mi sentirete dire che ho deciso di limitare le libertà", proclamare "il coprifuoco", dire "che nessuno vada in strada o che l'Esercito prenda il controllo della situazione", ha detto ieri Lopez Obrador. "Lancio un appello alla popolazione perché rimanga nelle proprie case, perché è meglio e sono sicuro che mi darà retta. Tutto si sta portando avanti in maniera molto responsabile", ha aggiunto il presidente scartando ogni imposizione "con la forza". Il presidente ha ribadito che il governo agisce in stretto coordinamento con le autorità sanitarie e che non c'è nessuna intenzione di chiudere i voli. "Ci sono pressioni di ogni genere, inviti a chiudere gli aeroporti e spegnere tutto, che equivale a dire bloccare l'economia. No. Siamo ovviamente preoccupati dalla situazione ma anche dal resto ed è per questo necessario agire con responsabilità". Il paese registra al momento quasi 168 casi di contagio e un morto. (segue) (Mec)