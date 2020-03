Messico: coronavirus, trovata intesa con Usa per proteggere economia alla frontiera (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è al momento nella cosiddetta "fase 1" dell'emergenza sanitaria, quella nella quale si preparano e attivano le misure utili a "ricevere" il virus, e mosse più incisive - ha detto il presidente - potranno nel caso essere adottate con l'ingresso nelle fasi successive. Lopez Obrador ha in questi giorni snocciolato i motivi che devono indurre ad affrontare la situazione con la dovuta calma. Ad oggi, ha assicurato, il paese conta su un buon margine di risorse finanziarie da spendere per l'emergenza, fondi in gran parte dovuti alla lotta alla corruzione. "Abbiamo i soldi per comprare gli strumenti di cui ci sarà bisogno, siamo preparati a qualsiasi situazione grave con spazi negli ospedali, con medici e farmaci", ha detto "Amlo" ricordando che in caso di estrema necessità il governo è pronto ad avvalersi delle strutture da campo di Esercito e Marina militare. (segue) (Mec)