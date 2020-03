Messico: coronavirus, trovata intesa con Usa per proteggere economia alla frontiera (6)

- Al tempo stesso, Città del Messico prevede una "stabilizzazione dell'economia mondiale" grazie all'intervento "diretto e profondo" messo in campo dagli Stati Uniti, i 55 miliardi di dollari stanziati dalla amministrazione Trump. A nessuno interessa che ci sia una recessione mondiale, ha sottolineato Lopez Obrador secondo cui nella crisi attuale, a differenza di altre, sarà il governo e non il cittadino a "stringere la cinghia". In quest'ottica, il presidente ha disposto un anticipo del pagamento sulle pensioni di anzianità, parte di una strategia che punta a rinforzare i programmi di welfare - nell'emergenza - "senza indebitare il paese e senza aumentare i prezzi". Nei giorni scorsi il governo aveva anticipato e allungato le vacanze di pasqua per gli studenti. Nel frattempo, con l'aumento del numero dei contagi, diverse amministrazioni statali stanno adottando misure più restrittive, cancellando progressivamente gli eventi pubblici. (segue) (Mec)