Coronavirus: Renzi, errore restringere orario supermercati

- "Penso sia un errore quello di restringere gli orari dei negozi, come i supermercati". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi nel corso di una diretta su Facebook. "Non è vero - ha incalzato - che riducendo l'orario le cose vanno meglio, anzi rischiano di andare peggio. Creiamo più calca e facciamo un favore al virus. Siamo in presenza di un'emergenza e nessuno deve fare polemica, ma dobbiamo imparare da quello che stanno facendo altrove", ha aggiunto. (Rin)