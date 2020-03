Coronavirus: Angrisani e Villani (M5s), donato mascherine a carabinieri e operatori 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo acquistato personalmente un primo carico di mascherine Ffp2 destinate ai medici del Pronto soccorso, ai carabinieri dell'Agro nocerino sarnese , agli operatori del 118 e all'Avis. È un gesto piccolissimo, a fronte del coraggio enorme che anima chi ogni giorno rischia la vita per la collettività". Lo hanno affermato in una nota le parlamentari Lucia Angrisani e Virginia Villani del M5s che hanno aggiunto: "È il nostro più semplice grazie. Nei prossimi giorni consegneremo l'altra parte di mascherine in arrivo, ai presidi sanitari e delle forze dell'ordine di Nocera e Pagani, in attesa della distribuzione nazionale a cui stanno lavorando governo e Regione Campania".(Ren)