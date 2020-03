Coronavirus: Clemente, a Napoli saremo soddisfatti solo quando finiranno denunce

- "I controlli da parte della polizia locale rivolti ad assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell'incolumità e della salute pubblica proseguono e proseguiranno costanti con particolare attenzione alle periferie. Saremo soddisfatti solo il giorno in cui le persone o attività commerciali denunciate saranno zero: abbiamo il dovere nei confronti della comunità e di noi stessi di rispettare le prescrizioni e di individuare con fermezza chi non rispettandole vanifica l'enorme sforzo che tutti noi stiamo realizzando". Lo ha affermato in una nota l'assessore comunale di Napoli alla polizia municipale Alessandra Clemente.(Ren)