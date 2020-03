Coronavirus: Ciarambino (M5s), tre medici hanno scelto di tornare al pronto soccorso

- "In Campania abbiamo la fortuna di essere assistiti da autentici eroi che non chiedono di meglio che essere in prima linea per contrastare la più grave emergenza sanitaria della nostra epoca. Ne è la riprova l'ultima richiesta che mi è stata personalmente avanzata dai tre medici in servizio al Pronto soccorso del Loreto Mare che, dopo la riconversione dell'ospedale in presidio specializzato per le emergenze da Covid-19, erano stati destinati alla centrale operativa del 118". Lo ha detto in una nota il capogruppo M5s Valeria Ciarambino che ha aggiunto: "Avrebbero potuto continuare a lavorare standosene comodamente seduti dietro a una scrivania a rispondere al telefono, senza correre rischi, hanno invece espresso il desiderio di tornare al fronte ad assistere chi ne ha bisogno". (segue) (Ren)