Coronavirus: Ciarambino (M5s), tre medici hanno scelto di tornare al pronto soccorso (2)

- Ciarambino ha aggiunto: "Una richiesta esemplare a cui ho voluto dare immediatamente seguito, mettendomi subito in contatto con il direttore generale della Asl Napoli 1 Verdoliva. Nel giro di pochissime ore ho ottenuto che quegli stessi medici venissero invece trasferiti al Pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, presidio dove in questi giorni si avverte maggiormente la carenza di personale per le emergenze. Questa è la sanità campana di cui tutti i media dovrebbero parlare". Quindi ha concluso: "Un risultato conseguito grazie alla disponibilità della direzione generale della Asl Napoli 1, che ha emesso subito il provvedimento. Da stamattina il Pronto soccorso del San Paolo ha a disposizione tre nuovi straordinari professionisti". (Ren)