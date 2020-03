Coronavirus: i poliziotti scrivono a De Luca, tamponi anche per noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione napoletana del sindacato di Polizia Upl Sicurezza, attraverso il suo segretario Roberto Massimo, ha inviato nelle scorse ore una lettera indirizzata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per chiedere "di accertarsi che chi garantisce ogni giorno con il rischio della propria vita l'ordine e la sicurezza pubblica, sia scientificamente escluso che possa essere un soggetto infetto, anche asintomatico, predisponendo un tampone preventivo per la sicurezza degli uomini e delle donne in servizio". Nella missiva si legge: "I poliziotti anche se hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al coronavirus, in assenza di sintomatologia specifica, non vengono posti in quarantena e continuiamo a lavorare al servizio della collettività. Per questo Le chiediamo di far eseguire, il prima possibile, i tamponi sui poliziotti impegnati sul nostro territorio, poiché non vorremmo essere noi stessi, senza saperlo, a costituire un veicolo di contagio". (Ren)