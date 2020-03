Coronavirus: Renzi, Parlamento deve rimanere aperto, non chiude neanche in tempo guerra

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso di una diretta su Facebook, ha ribadito la propria contrarietà alla chiusura del Parlamento per contenere la diffusione di coronavirus. "Il Parlamento deve essere aperto. Il Parlamento non si chiude neanche in tempo di guerra", le parole del senatore.(Rin)