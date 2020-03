Grecia: coronavirus, i traghetti per le isole limitati ai soli residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche navali greco, Yiannis Plakiotakis, ha annunciato insieme al viceministro per la Protezione civile, Nikos Hardalias, le nuove misure restrittive nei collegamenti tra la Grecia continentale e le isole a causa dell'emergenza coronavirus. Da sabato 21 marzo saranno fatti salire sui traghetti che collegano la Grecia continentale alle sue isole solamente i residenti e coloro che rientrano sulla terraferma. "Il messaggio principale è 'Stiamo a casa' e limitiamo i nostri movimenti a quelli strettamente necessari, al fine di proteggere noi ed i nostri compatrioti", ha affermato Plakiotakis annunciando le riduzioni e le limitazioni dei traghetti verso le isole della Grecia. "In questo modo - ha spiegato - proteggiamo gli isolani perché, come detto dal primo ministro nel suo messaggio, quanto più un'isola è piccola tanto più difficile se non impossibile sarà il trattamento se qualcuno contrae l'infezione dal virus". (segue) (Gra)