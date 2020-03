Grecia: coronavirus, i traghetti per le isole limitati ai soli residenti (2)

- Le autorità locali delle isole greche dell'Egeo hanno chiesto nelle scorse ore al governo di Atene misure ulteriori per limitare al massimo gli spostamenti delle persone all'interno del paese allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus. Da diverse isole della Grecia è arrivato un appello per chiedere ai non residenti di non venire dalla parte continentale del paese, in modo da proteggere gli isolani dal coronavirus. Le autorità locali hanno chiesto esplicitamente una riduzione dei servizi di trasporto tramite traghetti, come fatto congiuntamente tramite una lettera del governatore regionale dell'Egeo meridionale, Giorgos Hatzimarkos, e dai sindaci di tutte le isole delle Cicladi e del Dodecanneso. "Stiamo realmente chiedendo le misure dello 'Stare a casa' e niente altro. Limitare i viaggi nelle isole quanto più possibile, perché se ti ammali è molto difficile da gestire, in particolare se qualcuno si ammala gravemente", ha spiegato Hatzimarkos al quotidiano "Kathimerini". (Gra)