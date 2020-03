Libia: Issawi e Buccino discutono dell'impatto del coronavirus e della cooperazione commerciale

- Il ministro dell'Economia e dell'Industria del Governo nazionale libico (Gna), Ali al Issawi, ha discusso ieri con l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, circa l'impatto della diffusione del nuovo coronavirus e della cooperazione commerciale tra i due paesi. Secondo una dichiarazione del ministero dell'Economia del Gna, l'incontro ha riguardato "la cooperazione economica, commerciale e industriale, che è di reciproco interesse, soprattutto perché l'Italia è il primo partner commerciale globale per la Libia". Le parti hanno concordato circa l'importanza della cooperazione tra i due paesi per contenere lo scoppio dell'epidemia di coronavirus. Al Issawi ha ribadito "la solidarietà del Gna all'Italia, auspicando che superi l'emergenza legata al virus che si è diffuso ampiamente in tutto il mondo". Al termine dell'incontro, l'ambasciatore d'Italia in Libia ha espresso l'auspicio che la crisi si concluda alla fine del prossimo aprile, sottolineando il ruolo svolto dalla Banca europea e dalle istituzioni finanziarie nell'Unione europea a sostegno di Roma "per affrontare il virus e le sue ripercussioni", secondo la dichiarazione del ministero libico. (Lit)