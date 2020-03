Speciale difesa: Usa, disposta scarcerazione ex presidente Perù Toledo per rischio contagio coronavirus

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno disposto la scarcerazione dell’ex presidente peruviano, Alejandro Toledo, a causa del pericolo di contagio da coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “El Comercio”. Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California ha accolto la richiesta della difesa, disponendo una cauzione di 1 milione di dollari, di cui 500 mila da versare previa scarcerazione. Il tribunale ha disposto anche la consegna dei passaporti di Toledo e di sua moglie, Eliane Karp, per evitare il pericolo di fuga. La richiesta di scarcerazione era stata avanzata dai legali dell'ex presidente. "A causa della sua età avanzata e dei suoi problemi di salute Toledo è più esposto alla possibilità di morire a causa del virus”, si legge in una missiva indirizzata dai legali dell’ex presidente al tribunale della California incaricato del caso. (Mec)