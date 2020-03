Speciale difesa: Guerini porge le condoglianze ai familiari dell'appuntato Claudio Polzoni

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha espresso le sue condoglianze ai familiari dell'appuntato Claudio Polzoni deceduto a causa del coronavirus. Lo riferisce una nota del ministero. “Voglio esprimere la mia vicinanza e quella del Governo a tutti gli italiani che in questo momento piangono la perdita di un proprio caro. Supereremo insieme questa emergenza ma in questo momento è necessario stare a casa. È questo l'unico modo per aiutare tutti coloro che in queste ore stanno lavorando senza sosta”, ha dichiarato Guerini. Il militare, ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, era in servizio da anni alla centrale operativa del comando provinciale di Bergamo. (Com)