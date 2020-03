Speciale difesa: russo Shoigu, nuovo Centro operativo per prevenire diffusione Covid-19 nelle Forze armate

- Il ministero della Difesa russo ha creato un quartier generale operativo per prevenire la diffusione del Covid-19 nelle Forze armate. Lo ha dichiarato il capo del dicastero, Sergej Shoigu, confermando che “al momento non sono stati registrati contagi tra i nostri militari”. “Il nuovo organo, istituito lo scorso 12 marzo e guidato dal primo viceministro della Difesa Ruslan Tsalikov, si occuperà di prevenire la diffusione del Covid-19 nelle Forze armate”, ha detto il ministro, spiegando che “i tamponi hanno dato esito negativo per tutti gli ufficiali che si sono sottoposti al test”. (Rum)