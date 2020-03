Speciale difesa: Shoigu, voli Nato in prossimità del confine russo in aumento del 20 per cento

Mosca, 20 mar 15:45 - (Agenzia Nova) - I voli di ricognizione di paesi Nato in prossimità del confine russo sono aumentati del 20 per cento lo scorso anno. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, durante una riunione con i vertici del dicastero. "Il numero di voli di ricognizione operati da paesi Nato in prossimità dei nostri confini ha subito un incremento del 20 per cento lo scorso anno: si tratta di oltre 80 voli", ha spiegato il ministro. (Rum)