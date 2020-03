Speciale difesa: Libia, Saleh invita i libici a rispettare le misure per combattere il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento di Tobruk), Aguila Saleh, ha invitato i libici a "rispettare pienamente tutte le misure precauzionali adottate per affrontare la minaccia della diffusione del nuovo coronavirus in Libia, sottolineando che tali misure non saranno sufficienti "senza la cooperazione dei cittadini nonostante la loro severità". In un discorso televisivo, Saleh ha invitato i cittadini a "rispettare il coprifuoco e non lasciare le case se non per soddisfare i bisogni necessari", nonché "ad aderire alle procedure del Comitato supremo per combattere l'epidemia". Saleh ha inoltre invitato tutte le autorità responsabili a "non tollerare chiunque violi l'attuazione delle misure adottate per affrontare l'epidemia e coloro che mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini". (Bel)