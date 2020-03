Coronavirus: Forattini (Pd) a Monti, Lega finalmente si sveglia, fondamentale fare tamponi a medici e pediatri

- "Chiediamo da giorni di incrementare i tamponi e di farli ai medici e ai pediatri, e lo abbiamo detto ieri all'assessore Gallera durante una seduta di commissione sanità surreale, non solo perché in videoconferenza. L'assessore ha sostenuto ancora una volta l'inutilità di fare più tamponi e ha affermato di stare rispettando le linee guida dell'Istituto superiore di sanità. Oggi, finalmente, si sveglia la Lega! Forse richiamati da Salvini o forse risvegliati dal grido d'allarme dell'ordine dei medici, si sono messi una mano sulla coscienza e hanno fatto retromarcia. Benvenuti tra noi! Ma lo dicano a Fontana e all'assessore Gallera, senza troppi giri di parole, perché la competenza è loro. Bisogna agire in fretta". Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Antonella Forattini a commento della nota con cui il presidente della commissione sanità di Palazzo Pirelli Emanuele Monti, della Lega, chiede che vengano sottoposti a tampone per la verifica della positività al Coronavirus i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. (Com)