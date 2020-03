Speciale energia: JP Morgan diventata secondo azionista di Repsol

- La banca statunitnese JP Morgan è diventata la secondo azionista di Repsol dopo aver aumentato la sua partecipazione nella società spagnola al 6,8 per cento, tra azioni e derivati. Il fondo norvegese Norges ora ha il 3 per cento. Come spiegato nella comunicazione delle partecipazioni fatte da JPMorgan Chase & Co al regolatore del mercato spagnolo, la partecipazione è stata raggiunta attraverso una serie di operazioni che includono strumenti finanziari derivati come equity swap, alcuni con esecuzione fino al 2025. Prima di superare il 6 per cento, JPMorgan deteneva il 2 per cento, una percentuale che gli ha permesso di rimanere silenziosamente nella capitale senza dichiarare la propria posizione. (Res)