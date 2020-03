Speciale energia: Francia, Ad Edf Levy, siamo in grado di produrre elettricità nonostante coronavirus

- L'amministratore delegato del gruppo energetico Electricité de France (Edf), Jean-Bernard Levy, sostiene che l'azienda è in grado di “produrre abbastanza elettricità” per tutti i francesi” nonostante le difficoltà causate dal nuovo coronavirus. Tra il 16 e il 17 marzo il consumo di elettricità in Francia è calato tra il 5 e il 10 per cento a causa delle tante aziende che hanno diminuito la loro attività. La produzione potrà soddisfare “tutti i bisogni di tutti i francesi”, ha detto l'Ad di Edf intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica “Europe 1”. (Res)