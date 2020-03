Speciale energia: Spagna, consumo di energia in calo per blocco imposto da coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se la domanda di energia cresce nelle famiglie spagnole, confinate nelle loro abitazioni a causa delle misure restrittive introdotte dal governo, in generale i consumi non riescono a compensare il calo dovuto al fermo delle industrie e dei servizi. La domanda di elettricità è infatti diminuita tra il 5 e il 10 per cento negli ultimi sette giorni rispetto al consumo previsto per quel periodo, secondo i dati di Red Eléctrica de España (Ree). Il calo è maggiore a Madrid, dove ha superato il 10 per cento, e in Catalogna. Il consumo è cresciuto molto nelle famiglie, ma è diminuito drasticamente nei servizi e nell'industria. (Res)