Speciale energia: Spagna, coronavirus, Iberdrola attiva piano speciale per garantire energia a ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iberdrola ha lanciato un piano di assistenza speciale in 268 ospedali in Spagna con l'obiettivo di garantire il mantenimento e la qualità della fornitura, nonché lo spiegamento di nuove strutture per l'assistenza ai pazienti. Secondo quanto riferisce la stampa spagnola, la società ha finora identificato 268 ospedali e centri sanitari pubblici e privati, nelle regioni in cui opera - 25 province di 10 comunità autonome - in cui sta rivedendo la fornitura di energia e riserve, nonché il funzionamento delle strutture digitalizzate. Il piano di assistenza speciale di Iberdrola per i servizi ospedalieri è stato lanciato pochi giorni dopo che la società ha attivato nuove misure che aiuteranno a garantire il funzionamento della sua attività durante la crisi causata dal coronavirus, nel rispetto degli impegni assunti con i gruppi di interesse (clienti, fornitori, azionisti e società in generale), tutelando al contempo la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori. (Res)